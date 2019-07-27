Соболь получила штраф

Оппозиционерке Любови Соболь , которой было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы , Хамовнический суд Москвы назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Соболь признали виновной в организации несогласованной акции 14 июля в Новопушкинском сквере (правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Сама она пояснила, что 14 июля состоялась встреча с избирателями, которые были приглашены через Facebook.

В удовлетворении всех ходатайств защиты суд отказал.

Позже будет рассмотрено еще одно правонарушение Соболь — неповиновение полиции, передает "Интерфакс".