Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соболь получила штраф 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Оппозиционерке Любови Соболь, которой было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, Хамовнический суд Москвы назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
Соболь признали виновной в организации несогласованной акции 14 июля в Новопушкинском сквере (правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Сама она пояснила, что 14 июля состоялась встреча с избирателями, которые были приглашены через Facebook.
В удовлетворении всех ходатайств защиты суд отказал.
Позже будет рассмотрено еще одно правонарушение Соболь — неповиновение полиции, передает "Интерфакс".
Вести.Ru: последние новости
Полиция напомнила москвичам о незаконности субботней акции Трагически погибла 24-летняя звезда "Брестской крепости" Алесандру Виннику предъявлен судебный иск на сто миллионов долларов
Происшествия , Любовь Соболь , Мосгордума , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже53
В Сербию доставили российские бронетранспортёры70
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве765
Муж раскрыл подробности гибели звезды «Брестской крепости»8
Видео
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
03:18
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже
В мире Украина
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
01:26
Эрдоган прокатился на тракторе
В мире
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
00:44
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри
Армия Оружие
00:47
Митинг в Москве: Соболь задержали
Новости Москвы
00:20
Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение