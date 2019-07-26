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В США нашли сшивавших куски трупов преступников 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: WVTM13
Ведра с частями тела и «чудовише Франкенштейна» — голову женщины, пришитую к мужскому торсу, — обнаружили во время обысков в Центре биологических ресурсов в Аризоне. Об этом сообщает New York Post.
Находку сделали еще в 2014 году в ходе расследования незаконного оборота частей человеческих тел, однако подробности стали известны только сейчас. Это связано в подачей иска в отношении центра. Его инициаторами стали 33 семьи, тела родных которых были переданы в учреждение под предлогом, что они будут использованы в научных целях.
Как сообщается, в гражданском иске бывший специальный агент ФБР Марк Квинар описал увиденное в помещении. По его словам, там было обнаружено «ведро с головами, руками и ногами» и «холодильник, заполненный мужскими гениталиями». Найдены были также некие «зараженные головы», сложенные кучей части тел, а на стене висело то, что Квинар назвал «отвратительной шуткой» — большой мужской торс, к которому была пришита маленькая женская голова.
Официально центр биологических ресурсов специализировался на бесплатном для семей вывозе тел умерших в обмен на использование останков для научных исследований и донорства. Вместо этого компания продавала части тела посредникам для получения прибыли: согласно найденным документам, тело без головы они продавали за 2900 долларов, а позвоночник — за 950.
Владельца центра уже в 2015 году признали виновным в ведении нелегального бизнеса. Ему дали год отсроченного тюремного заключения с четырьмя годами испытательного срока и приговорили к штрафу в 121 тысячу долларов. Вынесение решения во многом зависело от законодательства штата — как сообщает New York Post, до 2017 года в Аризоне можно было заниматься такой деятельностью без лицензии. С тех пор закон о лицензировании был принят, но до сих пор не вступил в силу.
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Происшествия , В мире , Криминал , США , ФБР
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