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Соболь оставила Мосгоризбирком без света и звука 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Заседание Мосгоризбиркома 26 июля проходит в маленьком зале, поскольку накануне один из незарегистрированных кандидатов в депутаты и представители иностранных СМИ, оставшиеся в обычном зале до ночи, нарушили работу звуковой аппаратуры и энергосбережение. Об этом заявил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
25 июля независимый кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь пришла в Мосгоризбирком, чтобы оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание, а потом осталась в зале до ночи — полицейские выносили ее вместе с диваном, который оппозиционный политик отказалась покидать.
По словам Горбунова, техники до сих пор не смогли восстановить аппаратуру и свет. "Что они там делали — неизвестно", — сказал он, комментируя поведение Соболь и иностранных журналистов.
Между тем, третий допрос еще одного незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова — состоится 30 июля, сообщил ТАСС представитель политика Алексей Обухов. Гудков отказался предоставлять образцы голоса для экспертизы, мотивировав это тем, что его такие образцы можно в избытке найти в Интернете. Ранее образцы голоса отказалась предоставить Любовь Соболь и незарегистрированный кандидат Иван Жданов.
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Комментарии14
Происшествия , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Алексей Обухов , Любовь Соболь , Валентин Горбунов , Мосгордума , ИТАР-ТАСС
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