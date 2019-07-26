Осужденная в США россиянка Осипова не жалуется на условия содержания

Нью-Йорке. Россиянка Богдана Осипова, осужденная в США за похищение собственного ребенка, не жалуется на условия своего содержания, сообщает консульство РФ

Российские дипломаты 25 июля посетили россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову в тюрьме "Данбери". По данным консульства, Ярошенко сообщил о проведении американскими специалистами медицинского обследования в связи с имевшимися у него жалобами на состояние здоровья, отмечается в сообщении консульства в Twitter.

"Нельзя сказать, что состояние здоровья Ярошенко прекрасно — оно стабильное. Они контролируют этот процесс после неоднократных просьб с его стороны, а также со стороны посольства и консульства. Но каких-то просьб нам в это посещение он не озвучивал", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского генконсульство в Нью-Йорке Алексей Топольский.

"Богдана Осипова на условия своего содержания под стражей не жаловалась. Согласно имеющейся информации, администрация тюрьмы разрешила ей поговорить с детьми по видеосвязи", — сказано в сообщении консульства.

Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.