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Осужденная в США россиянка Осипова не жалуется на условия содержания 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Богдана Осипова, осужденная в США за похищение собственного ребенка, не жалуется на условия своего содержания, сообщает консульство РФ в Нью-Йорке.
Российские дипломаты 25 июля посетили россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову в тюрьме "Данбери". По данным консульства, Ярошенко сообщил о проведении американскими специалистами медицинского обследования в связи с имевшимися у него жалобами на состояние здоровья, отмечается в сообщении консульства в Twitter.
"Нельзя сказать, что состояние здоровья Ярошенко прекрасно — оно стабильное. Они контролируют этот процесс после неоднократных просьб с его стороны, а также со стороны посольства и консульства. Но каких-то просьб нам в это посещение он не озвучивал", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского генконсульство в Нью-Йорке Алексей Топольский.
"Богдана Осипова на условия своего содержания под стражей не жаловалась. Согласно имеющейся информации, администрация тюрьмы разрешила ей поговорить с детьми по видеосвязи", — сказано в сообщении консульства.
Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.
Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что бывший муж предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.
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Происшествия , Константин Ярошенко , Оксана Соколова , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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