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Два иностранца избили девушку в очереди на вход в «Царское село» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девушка стояла в очереди на вход в музей-заповедник «Царское село», когда у нее завязался конфликт с двумя мужчинами. После словесной перепалки завязалась драка, из-за которой посетительницу госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной службы охраны ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел днем 25 июля. У входа на территорию музея-заповедника начали два иностранца в возрасте 45 и 53 лет начали ругаться с девушкой. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из мужчин ударил 29-летнюю посетительницу в живот и повалил на землю. Кто-то из сотрудников нажал тревожную кнопку и вскоре с месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.
В итоге двух туристов из Восточной Азии задержали, а пострадавшую отправили в больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у девушки закрытую тупую травму живота.
На данный момент задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов, устанавливаются все детали и причины произошедшего.
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Происшествия , Росгвардия , МВД
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