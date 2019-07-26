Жена вытащила из кратера вулкана упавшего туда мужа

Медовый месяц молодоженов из США Клэя Честэйна и его жены Акейми мог закончиться трагически.

Когда супруги совершали восхождение на потухший вулкан Льямиуга, расположенный на острове Сент-Китс в Карибском бассейне, страховочный трос Клэя оборвался, и он упал в кратер с высоты 15 метров.

К счастью, густая растительность, покрывавшая вулкан не позволила ему разбиться насмерть. В итоге выяснилось, что он сломал кости черепа и ребро, а также временно стал глухим на правое ухо.

Спасла же его Акейми, которая не побоялась спуститься в кратер. В результате она нашла мужа и помогла ему выбраться.

По мобильной связи молодожены вызвали спасателей, пишет The Independent.