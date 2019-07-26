Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена вытащила из кратера вулкана упавшего туда мужа 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медовый месяц молодоженов из США Клэя Честэйна и его жены Акейми мог закончиться трагически.
Когда супруги совершали восхождение на потухший вулкан Льямиуга, расположенный на острове Сент-Китс в Карибском бассейне, страховочный трос Клэя оборвался, и он упал в кратер с высоты 15 метров.
К счастью, густая растительность, покрывавшая вулкан не позволила ему разбиться насмерть. В итоге выяснилось, что он сломал кости черепа и ребро, а также временно стал глухим на правое ухо.
Спасла же его Акейми, которая не побоялась спуститься в кратер. В результате она нашла мужа и помогла ему выбраться.
По мобильной связи молодожены вызвали спасателей, пишет The Independent.
Ридус: последние новости
Укравшая 41 млн рублей столичная кассирша сбежала из России На Украине задержан российский танкер Экс-министра обороны Грузии задержали по обвинению в попытке госпереворота
Происшествия , The Independent , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснена ситуация с блокированными танками из России5
Лавров не смог выступить на БРИКС с первого раза17
На Украине требуют пустить поезда в Крым20
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО310
Немецкие СМИ взбудоражены исчезновением мужа Меркель3
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
01:05
Назван мотив зверского убийства на детской площадке
Происшествия Криминал
04:42
Лукашенко высказался о возможном разрыве с Россией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение