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Катер убил туристку на глазах у ее отца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Верены Хайнц в Facebook
20-летняя туристка из Австрии Верена Хайнц погибла во время отпуска в Хорватии в результате столкновения со скоростным катером, ее отец был ранен. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в 300 метрах от берега в районе населенного пункта Малинска, расположенного на острове Крк.
Хайнц и ее отец — инструктор по дайвингу — поднялись на поверхность после погружения. В этот момент катер с местным капитаном у руля на большой скорости пересек зону купания и ударил аквалангистов. Отцу девушки удалось, несмотря на собственные травмы, доставить ее до берега, но спасти ее врачи не смогли.
Отец погибшей был доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.
Сообщается, что у него был большой опыт погружений. Мужчина руководит двумя дайвинг-школами в Египте и Турции.
Ранее в июле купавшийся в Черном море мужчина попал под высокоскоростной катер и лишился ноги.
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Происшествия , В мире , Австрия , Хорватия
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