Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы

Тверской области обнаружен локальный очаг африканской чумы свиней. По данным регионального управления Россельхознадзора, девять трупов диких свиней были обнаружены 22 июля на территории охотхозяйства вблизи деревни Рыльково Сонковского района.

Специалисты ветеринарной лаборатории Торжокской станции по борьбе с болезнями животных, куда были отправлены пробы патологического материала, установили, что животные погибли от АЧС. Диагноз был подтвержден в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии во Владимире.

— Очаг АЧС ликвидирован с соблюдением установленных требований, разработан план противоэпизоотических мероприятий, — сообщает государственная инспекция по ветеринарии Тверской области.

Сейчас ветеринары проводят подворные обходы населенных пунктов Сонковского района.