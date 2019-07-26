Суд Петербурга отправил на лечение лжеконсула несуществующего Королевства ASPI

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил от уголовной ответственности лжеконсула несуществующего Королевства ASPI за торговлю паспортами этого "государства" и фиктивную регистрацию иностранцев в РФ , и отправил его на принудительное лечение, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Суд от уголовной ответственности Валерия С. освободил и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В прошлом году полицейские в Петербурге задержали 64-летнего мужчину, который представлялся консулом несуществующего государства и торговал паспортами этой "страны". В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, а затем еще и о незаконной постановке на учет иностранных граждан.

На суде удалось установить, что мужчина самостоятельно разработал эскиз бланков паспортов и распечатал их в типографии, чтобы продавать гражданам. Чтобы убедить потенциальных покупателей в правдивости своих намерений, он также изготовил поддельное консульское удостоверение, которое показывал им при встрече.

"Всего Валерием в период с 2016 по 2018 годы было выдано гражданам не менее семи фиктивных паспортов Королевства ASPI на сумму не менее 300 тыс. рублей", — отметили в пресс-службе.

На суде также удалось доказать, что он занимался фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Паспорта несуществующего государства по решению суда должны быть уничтожены, заключили в пресс-службе.