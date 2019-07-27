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Муж рассказал подробности смерти звезды «Брестской крепости» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Централ Партнершип
Активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов рассказал подробности смерти своей жены Вероники Никоновой, которая снималась в фильме "Брестская крепость". Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на белорусские СМИ.
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По его словам, они провели на Аляске свадебное путешествие, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Он отметил, что после проведенной там ночи они нацарапали на стене памятную надпись: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19".
Мужчина добавил, что на обратном пути при переходе реки Вероника оступилась и упала. Рюкзак утянул ее под воду, где она провела пять минут, прежде чем ее удалось спасти.
Маркелов уточнил, что на протяжении 29 минут он делал ей искусственное дыхание, однако девушку не удалось спасти.
Ранее сообщалось, что актриса из Белоруссии скончалась на Аляске.
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