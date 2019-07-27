Участники незаконной акции в Москве бросают взрывпакеты и перекрыли Большую Дмитровку

Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение автотранспорта на улице Большая Дмитровка. Они пытались прорвать оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, бросив несколько взрывпакетов.

На месте происшествия чувствуется устойчивый запах пороха. Проходя по переулку, участники незаконной акции снесли несколько веранд, передает ТАСС.

Участники акции прорвали оцепление и направились по проезжей части улицы Большая Дмитровка в сторону здания Генеральной прокуратуры России . Сотрудники правоохранительных органов пытаются не допустить нарушений общественного порядка.

На Тверской улице, которую также частично перекрыли участники акции, прорвав оцепление, митингующих уже нет. Они пока остаются на Тверском и Страстном бульварах.

Кроме того, участники незаконной акции распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный Ряд рядом с магазином «Елисеевский». Они вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта. Сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы из-за распыленного газа. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

Также оцепление было прорвано у магазина «Армения» на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара, участники акции двинулись в сторону мэрии, где сотрудники полиции принимают меры для предотвращения нарушений порядка.

По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Подчеркивалось, что значительная часть из них — приезжие из других городов.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.