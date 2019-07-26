Назван мотив зверского убийства на детской площадке

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Стал известен мотив зверского убийства на детской площадке 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Бывший любовник зарезал жительницу Раменского на глазах у ее дочери из ревности. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам на допросе.
25-летную женщину убили 25 июля на детской площадке во дворе одного из многоэтажных домов по улице Лесная.
Там она гуляла с ребенком, когда преступник подъехал на автомобиле, вышел оттуда и стал наносить ей удары ножом на глазах у ее дочери. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока, злоумышленник скрылся, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний бывший сожитель жертвы. Он был обнаружен в лесу в Ногинском районе.
В пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета РИА Новости рассказали, что мужчина раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, а мотивом преступления назвал ревность.
В СК добавили, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот оружия, а теперь проверяется еще и на причастность к убийству женщины в Крыму в 2014 году. Сегодня следствие ходатайствует о его аресте.
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , РИА Новости , Раменское
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