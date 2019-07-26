Назван мотив зверского убийства на детской площадке

Стал известен мотив зверского убийства на детской площадке

Бывший любовник зарезал жительницу Раменского на глазах у ее дочери из ревности. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам на допросе.

25-летную женщину убили 25 июля на детской площадке во дворе одного из многоэтажных домов по улице Лесная.

Там она гуляла с ребенком, когда преступник подъехал на автомобиле, вышел оттуда и стал наносить ей удары ножом на глазах у ее дочери. Женщина скончалась, ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока, злоумышленник скрылся, правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний бывший сожитель жертвы. Он был обнаружен в лесу в Ногинском районе.

В пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета РИА Новости рассказали, что мужчина раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, а мотивом преступления назвал ревность.

В СК добавили, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот оружия, а теперь проверяется еще и на причастность к убийству женщины в Крыму в 2014 году. Сегодня следствие ходатайствует о его аресте.