В Киеве пьяный прокурор прятался от полиции в кустах

Киеве прокурор Ярослав Леляк, находясь в нетрезвом состоянии, пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.

Сотрудники полиции сразу же предложили мужчине пройти проверку на алкоголь или же проехать на экспертизу в медучреждение, пишет газета «Известия», однако Леляк отказался. При этом чиновник постоянно икал, а также не понимал, зачем правоохранители забрали у него документы, и кто такие понятые.

Завершив долгий и сложный диалог с патрульными, чиновник устал и якобы дал согласие на прохождение экспертизы. Но стоило только прокурору закрыть свой авто, как он убежал в кусты, а дальше скрылся в неизвестном направлении.

По закону сотрудники полиции не имели права задержать прокурора, также они не могли забрать его автомобиль на штрафстоянку. Поэтому позже чиновнику придет повестка в суд.