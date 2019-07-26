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Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Анна Захарова, РИА Новости
В столице РФ приземлился самолет, на котором вернулись на родину моряки с задержанного в Одесской области танкера.
Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прилетел в Москву. Об этом свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Совмещенный рейс Air Moldova и российской авиакомпании S7 совершил посадку в столице.
Ранее сообщалось, что моряки танкера приехали в аэропорт в Кишиневе, откуда должны были вылететь в Москву. По словам капитана судна Ильи Дробязга, моряки чувствуют себя хорошо.
Капитан Nika Spirit поведал о задержании в порту Измаила в Одесской области. Он отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины не применяли к ним силу, но провели обыск на судне и изъяли документы.
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Происшествия , АК S7 , Аэропорт Домодедово , СБУ , Москва
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