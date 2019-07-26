Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

В столице РФ приземлился самолет, на котором вернулись на родину моряки с задержанного в Одесской области танкера.

Совмещенный рейс Air Moldova и российской авиакомпании S7 совершил посадку в столице.

Ранее сообщалось, что моряки танкера приехали в аэропорт в Кишиневе, откуда должны были вылететь в Москву. По словам капитана судна Ильи Дробязга, моряки чувствуют себя хорошо.