Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шимпанзе откусил мужчине руку в зоопарке 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press
В зоопарке французского Луара шимпанзе откусил руку, ухаживавшему за ним смотрителю. После инцидента пострадавший на вертолёте был доставлен в госпиталь в Лионе.
Как сообщает РИА Новости, 23-летнее животное по кличке Бамбу родился в неволе и отличался спокойным характером. Что стало причиной внезапной агрессивного поведения, специалисты не понимают.
Отмечается, что смотритель много лет работал с шимпанзе. В результате нападения он лишился четырёх пальцев и части кисти. Кроме того, помощь медиков понадобилась и посетителям зоопарка, которые стали свидетелями произошедшего.
Как ранее писал News.ru, сломанная ветвь дерева помогла двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста. Животные использовали палки в качестве лестницы.
News.ru: последние новости
Украина взяла реванш у России за Керченский инцидент Переодетые в полицейских грабители похитили тонну золота в Сан-Паулу Задержан бывший министр обороны Грузии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине опасаются военного ответа России23
Иран провел запуск баллистической ракеты16
Раскрыты подробности задержания на Украине судна РФ16
Похитительница 41 млн рублей могла бежать из РФ5
В РФ хотят создать частную многоразовую метеоракету2
Видео
00:15
Типичный диалог с Росгвардейцем без представления
Общество
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть