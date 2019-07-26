Шимпанзе откусил мужчине руку в зоопарке

В зоопарке французского Луара шимпанзе откусил руку, ухаживавшему за ним смотрителю. После инцидента пострадавший на вертолёте был доставлен в госпиталь в Лионе.

Как сообщает РИА Новости, 23-летнее животное по кличке Бамбу родился в неволе и отличался спокойным характером. Что стало причиной внезапной агрессивного поведения, специалисты не понимают.

Отмечается, что смотритель много лет работал с шимпанзе. В результате нападения он лишился четырёх пальцев и части кисти. Кроме того, помощь медиков понадобилась и посетителям зоопарка, которые стали свидетелями произошедшего.

Как ранее писал News.ru, сломанная ветвь дерева помогла двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста. Животные использовали палки в качестве лестницы.