Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском . Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанным оказался мужчина 1981 года рождения. Скоро его доставят в следственные органы.

Напомним, что инцидент произошел 25 июля. По данным следствия, мужчина нанес женщине около 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления. В его отношении завели уголовное дело.

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