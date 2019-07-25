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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: pixabay.com
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанным оказался мужчина 1981 года рождения. Скоро его доставят в следственные органы.
Напомним, что инцидент произошел 25 июля. По данным следствия, мужчина нанес женщине около 20 ножевых ранений и скрылся с места преступления. В его отношении завели уголовное дело.
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