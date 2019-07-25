Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В среду сообщалось о 91 отравившемся.

"По состоянию на 15.00 25.07.19 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. Там еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.

В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез.

Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.