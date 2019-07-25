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Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © АГН "Москва" / Мобильный репортер
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В среду сообщалось о 91 отравившемся.
"По состоянию на 15.00 25.07.19 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. Там еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.
В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез.
Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.
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