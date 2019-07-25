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В Москве произошла массовая гибель котов 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
На севере столицы произошла массовая гибель бездомных котов. Как отмечают жители города в соцсетях, за последние несколько недель при странных обстоятельствах погибло около 30 животных.
По одной из версий, котов целенаправленно отравили, сообщает агентство "Москва". Мотивы предполагаемых кэтхантеров неясны.
Эту информацию уже передали участковым, полиция проводит проверку.
Тревожные сообщения зафиксировали и в префектуре Северного административного округа. В свою очередь чиновники готовы оказать содействие правоохранительным органам.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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