Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар

Девочка из лагеря «Холдоми» рассказала, с чего начался смертельный пожар

Девочка, находившаяся в палаточном лагере "Холдоми" во время пожара, рассказала подробности трагедии.

Посреди ночи в палатку забежал вожатый с криком "Пожар!" По словам девочки, в отряде она проснулась первой. Криков о помощи она не слышала.

"Гарью не пахло, звук был как дождь. Я не думала, что там гореть может. Я падаю на пол, выбегаю в шортах", — приводит телеканал РЕН ТВ ее слова.

Снаружи девочка увидела обгоревшую дотла платку, рядом стала загораться другая. После этого она вернулась, чтобы разбудить остальных детей. Школьников вывели на стадион и стали пересчитывать, рассказала собеседница телеканала.

"Мы там стояли минут десять, может, больше. Вожатые быстро собрались. Туда принесли пледы, пожарные приехали только через 20 минут. Сирена сработала тоже только, когда мы уже на стадион пришли. Некоторые были в плавках, дали футболки, пледы, чай, вожатые успокаивали", — отметила она.

По словам девочки, вожатые стали будить отряд около 02:30 ночи. Пожарные приехали в 03:05, примерно через 20 минут после вызова, добавила она.

"Пожарные тушили минут 40-50. Потому что всякие духи горели, дезодоранты. Криков никаких не было", — объяснила она.

Школьница рассказала, что в палатках работали обогреватели. На один их них кто-то из детей положил полотенце, которое впоследствии загорелось.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. В результате происшествия погибли четверо детей. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы. Всего в лагере находилось 189 детей.

Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.