Чайка похитила собаку в Британии

Невиданный инцидент произошел в британском городе Пейнтон . Там чайка похитила собаку породы чихуахуа прямо из сада, передает ТВ Центр.

Это случилось, когда хозяин собаки развешивал белье, и тут увидел, как птица пикирует вниз. Она унесла собаку по кличке Гизмо прямо на его глазах.

Теперь питомца разыскивает девушка незадачливого молодого человека. Она кинула клич в соцсети и пытается привлечь СМИ. Похищенному кобелю четыре года. У него шоколадный окрас. Всего у нее проживало три чихуахуа.

Между тем, портал зоозащитников отмечает, что такое поведение для чаек нетипично. Сейчас пропавшего питомца ищут добровольцы.