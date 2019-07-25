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Заказчика взрывов в петербургском метро нашли в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщила прокурор Надежда Тихонова на заседании суда по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, на данный момент заказчик преступления находится в сирийском городе Идлиб.
«Возможный заказчик преступления Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии в городе Идлиб. Он курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо, ведет пропаганду террористической деятельности в сети Интернет, в том числе через соцсети», — передает ТАСС слова Тихоновой.
Ранее все 11 подсудимых по делу о теракте в петербургском метро, включая предполагаемого организатора взрыва Аброра Азимова, заявили о своей невиновности.
Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Спустя две недели были задержаны вероятный организатор теракта и его брат, которые были лишены российского гражданства.
Сообщалось, что взрыв в петербургском метро финансировался из Турции членами международной террористической группы.
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Происшествия , Аброр Азимов , Сирожиддин Мухтаров , ИТАР-ТАСС , Идлиб , Сирия
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