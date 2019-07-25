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Боевой самолет выкатился на оживленное шоссе 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: France 3 Occitanie / YouTube
Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в департаменте Восточные Пиренеи. Об этом говорится на странице префектуры региона в Twitter.
В сообщении отмечается, что штурмовик Dassault/Dornier Alpha Jet выкатился с полосы и остановился прямо возле трассы D117. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Других пострадавших нет.
На кадрах с места происшествия видно, что самолет практически пересек ограждение оживленной трассы: он остановился на склоне перед дорожным полотном.
Портал Airlive отмечает, что инцидент произошел в аэропорту Перпиньян-Ривесальт. По свидетельству одного из очевидцев, на месте происшествия начался небольшой пожар. Его потушили. Издание также пишет, что по плану у Patrouille de France было выступление на авиашоу в Сен-Сиприене.
Ранее сообщалось, что МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море вечером 24 июля. Он совершал учебный полет, когда неожиданно пропал с радаров.
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