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В московском музее нашли человеческие останки 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
В доме-музее Островского в Москве были найдены человеческие череп и кости, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Дом-музей Александра Николаевича Островского расположен в центре столицы — на Малой Ордынке. Там драматург жил с рождения в 1823 году до 1826-го. Деревянное здание, построенное в конце 17 века, в 1850-1920 годах пустовало, а до 1980-х, когда там был открыт музей, было разделено на коммунальные квартиры.
Сегодня охранник учреждения обнаружил там череп и кости. По словам собеседника ТАСС, они человеческие. В этой связи управление Следственного комитета по Москве проводит доследственную проверку.
По данным РЕН ТВ, останки были найдены на глубине двух метров в ходе ремонта. По словам осведомленного собеседника агентства «Москва», всего было обнаружено 18 фрагментов скелета, а ремонт подразумевал прокладку кабеля.
В пресс-службе Театрального музея имени Бахрушина (музей Островского — его филиал) агентству подтвердили факт находки и рассказали, что фрагменты останков — небольшие, а при их извлечении присутствовали полицейские и следователи.
«Нам известно, что ранее на этой территории располагался храм (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках, снесенная в 1931-м. — Прим. ред.) и кладбище при храме», — добавили там.
Комментарии1
Происшествия , Александр Островский , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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