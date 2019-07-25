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Гудкова вызвали на допрос в московский СК 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный, не представился и пригласил в СК.
«Я сразу по телефону сказал, что без повестки никуда не пойду. Обещали прислать повестку, уже 10:15 утра, пока никто ничего не приносил», — цитирует политика ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что его сын Дмитрий Гудков прибыл с адвокатом на допрос в здание столичного СК.
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля. Сообщается, что он пробыл там несколько минут и вышел без комментариев.
Накануне вечером правоохранительные органы провели обыск у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
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Происшествия , Геннадий Гудков , Дмитрий Гудков , Мосгордума , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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