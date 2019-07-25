Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео

На берег выбросило огромное количество особей разных пород.

Житель села Климовка под Самарой опубликовал видео , на котором запечатлено, что тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги. Среди них особи самых разных пород.

Ролик был опубликован чуть более недели назад и за это время набрал около 20 тысяч просмотров.

Пользователи активно обсуждают, что стало причиной гибели существ. Кто-то предполагает, что причиной ЧП послужил выброс химикатов, другие же считают, что рыба отравилась удобрениями, которые с полей в воду смыло сильными дождями.