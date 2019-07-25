Женщина задохнулась в самодельном душе и умерла

Причиной смерти 47-летней австралийки, погибшей во время приема душа, стали неисправный водонагреватель и плохая вентиляция. Об этом сообщает ABC News.

Хитер Дайан Пирс (Heather Diane Pearce) потеряла сознание, когда зашла в самодельную душевую кабинку во дворе своей фермы в штате Южная Австралия . Вскоре после этого она умерла. Вскрытие показало, что женщина отравилась угарным газом.

При расследовании выяснилось, что 22 года назад в душе установили водонагреватель. С тех пор его ни разу не проверяли специалисты. В день смерти Пирс на душе лежала металлическая пластина. Все это привело к тому, что в плохо вентилируемом помещении скопился токсичный газ.

Угарный газ или монооксид углерода не имеет цвета, вкуса и запаха. Даже незначительная концентрация во вдыхаемом воздухе приводит к потере сознания, а затем к смерти.

В 2016 году сообщалось, что скончалась белорусская модель Наталья Макей. Причиной смерти сочли отравление угарным газом, утечка которого произошла из-за неисправности газового котла.