Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности покушения на белорусского дипломата в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Emrah Gurel / AP Photo
На советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в белорусской дипмиссии.
Он пояснил, что пострадавший получил четыре пули, убегая от психически неуравновешенного местного жителя. Сын дипломата остался цел.
Поганшеву сделана операция, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее 24 июля сообщалось, что напавшим на Поганшева оказался его сосед, отставной военнослужащий. После покушения он покончил с собой.
Последние новости
Россиян предупредили о снеге на выходных Разоблачена ложь в новом фильме про «Боинг» MH17 Умер актер Рутгер Хауэр
Происшествия , В мире , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение МН17: раскрыт план США и Украины160
Названа причина покушения на дипломата в Турции
Украина захотела больше санкций против России34
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО640
Голодающего Шестуна отказались принимать в Кащенко
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика
01:47
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Армия Другое
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
00:52
Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России
Общество В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение