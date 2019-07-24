Раскрыты подробности покушения на белорусского дипломата в Турции

На советника посольства Белоруссии Турции Александра Поганшева напали во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре . Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в белорусской дипмиссии.

Он пояснил, что пострадавший получил четыре пули, убегая от психически неуравновешенного местного жителя. Сын дипломата остался цел.

Поганшеву сделана операция, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее 24 июля сообщалось, что напавшим на Поганшева оказался его сосед, отставной военнослужащий. После покушения он покончил с собой.