Крушение МН17: как США и Украина пытались забрать «черные ящики»

США и Украина пытались получить «черные ящики» разбившегося в Донбассе Boeing рейса MH17, но военные ДНР не позволили им пройти к месту катастрофы и передали бортовые самописцы сотрудникам службы национальной безопасности Малайзии , рассказали в Куала-Лумпуре . Кроме того, к малайцам впоследствии приходили агенты ФБР с намерением забрать «черные ящики».

Американские и украинские власти пытались получить «черные ящики» разбившегося в Донбассе Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам, рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

Эти подробности произошедшего раскрыты в фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа, который занимается независимым расследованием причин крушения, при котором погибли 298 человек. Для получения «черных ящиков» военным из Малайзии пришлось провести настоящую спецоперацию на Украине. В итоге полковник получил черные ящики 22 июля 2014 года в Донецке , передает РИА «Новости».

«Я поговорил с премьер-министром Наджибом Разаком. Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения. По прибытии в Киев мы узнали, что украинские власти заблокировали нам доступ к месту катастрофы. Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — детализировал военный.

Вооруженных представителей из Австралии Нидерландов бойцы ДНР также не пустили на место катастрофы. Сакри продемонстрировал также акт передачи бортовых самописцев с печатью Национального совета безопасности Малайзии. После этого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ просила Малайзию передать «черные ящики», но получила отказ. Более того — приходили с аналогичным вопросом к Сакри и агенты ФБР, но он отказал и им.

В картине также обнародованы результаты судебной экспертизы представленных ранее Службой безопасности Украины записей переговоров якобы ополченцев. Эти записи малайзийская фирма OG IT Forensic Services признала сфальсифицированными.

Немецкие эксперты также изучили записи и нашли в них девять моментов, которые подверглись редактированию, передает НСН.

Александр Грушко. На прошлой неделе стало известно, что между Россией и Нидерландами проходят консультации по авиакатастрофе MH17, переговоры носят закрытый характер — об этом рассказал замглавы МИД России

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — пояснил дипломат.

Днем ранее переговоры прошли между американской и нидерландской сторонами. В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте . В ходе прошедшей в Вашингтоне беседы они обсудили вопросы, связанные с расследованием сбитого лайнера.

Однако в заявлении администрации американского лидера не было ничего сказано о том, почему США до сих пор не опубликовали спутниковые снимки, которые имеют отношение к катастрофе, хотя на этом давно настаивает Россия.

В пятую годовщину крушения пассажирского самолета премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что власти страны недовольны работой следствия, так как до сих доподлинно не известно, кто выступил ракету. При этом результаты расследования Совместной следственной группы (JIT) не убедили малайзийские власти.

Чуть ранее Служба безопасности Украины опровергла информацию о задержании водителя грузовика, на котором на территорию Донбасса якобы был перевезен зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший Boeing рейса MH17, передает ФАН.

Руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный военный самопровозглашенной Донецкой народной республики — не водитель автотягача, но тоже принимал участие в транспортировке средства ПВО. При этом он был осужден украинским судом еще в 2017 году.

Также сообщалось, что корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников.

Эту деталь следователи предъявляют в качестве вещдока, но подлинный ли он, неизвестно.

Двумя неделями ранее президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте тему крушения MH17. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

«Я могу подтвердить эту беседу, это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита. И действительно был затронут этот вопрос», — пояснил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».