Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
СМИ: неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции
ТАСС
+
ещё 5
21 минуту назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, он госпитализирован. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
В Белоруссии с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда
Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемого криминального авторитета Шишканова
Россия поставила вопрос об обеспечении надлежащих условий для задержанных КНДР моряков
Происшествия
,
Турция
Читайте также
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
544
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков
261
Российские звезды заступились за Шишкана
30
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
46
Умер Рутгер Хауэр
139
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия
В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире
Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика
01:47
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Армия
Другое
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
00:52
Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России
Общество
В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина
В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире
Украина
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение