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СМИ: неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции 

ТАСС + ещё 5 21 минуту назад
Фото: Reuters
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, он госпитализирован. Об этом сообщила газета Hürriyet.
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Происшествия , Турция
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