Шишкан отрекся от воровской звезды в своем бассейне

Арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии Олег Медведев (Шишканов), якобы известный в криминальных кругах как Шишкан, отрекся от воровской звезды в своем бассейне и рассказал о татуировках, которые отказывался показать в суде. Об этом в среду, 24 июля, сообщает «МК».

В суде, где рассматривалась жалоба на арест Шишканова, адвокат Алексей Кирсанов заявил, что у следствия нет ничего, кроме показаний свидетелей, относящихся к событиям 90-х и нулевых, а также выложенной мозаикой картинки воровской звезды на дне бассейна в доме его подзащитного.

Сам Шишканов заявил, что просто арендует дом с бассейном, где выложена звезда. Он попросил суд перевести его под домашний арест и заверил, что не собирается скрываться от следствия.

«Может, кто-то любил Беллинсгаузена (первооткрыватель Антарктиды, — прим. «Ленты.ру») и море Лаптевых, вот и выкладывал такую мозаику. Если бы я хотел куда-то убежать и понимал, что я что-то не так делаю в этой стране и не гармонирую с ней, я бы убежал и 10, и 15 лет назад. Но я патриот своей страны, своей Москвы и своих маленьких городов», — сказал он.

Он добавил, что следователь искал у него татуировки со звездами, но вместо них нашел только тату с изображением Девы Марии и поэтому «очень расстроился». Сам Шишканов, по его словам, после задержания почувствовал, как будто вернулся в годы юности, «на 40 лет назад», когда просидел десять лет и «загубил свою молодость».

«Но потом я смог начать созидательную деятельность. Но у следователя не нашлось минуты, чтобы спросить: "господин Медведев, а вы что-нибудь хорошее в жизни сделали?"», — отметил он.

Суд, однако, принял решение оставить Шишканова под стражей.

Поручители назвали Шишканова порядочным человеком, патриотом и меценатом: он оказывал поддержку футбольному клубу «Сатурн» из подмосковного Раменского и помогал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.