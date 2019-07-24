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В Белоруссии с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Подразделения МЧС Белоруссии работают на месте схода с рельсов 16 цистерн грузового поезда на участке железной дороги Витебск — Орша, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщило в среду МЧС республики.
"Сегодня в Витебской области, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье, сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС", — отмечается на сайте ведомства.
По данным спасателей, в настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. "Утечка не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы", — проинформировало МЧС Белоруссии.
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Происшествия , МЧС , Витебск
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