В Белоруссии с рельсов сошли 16 цистерн грузового поезда

Подразделения МЧС Белоруссии работают на месте схода с рельсов 16 цистерн грузового поезда на участке железной дороги Витебск — Орша, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщило в среду МЧС республики.

"Сегодня в Витебской области, на участке Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье, сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС", — отмечается на сайте ведомства.

По данным спасателей, в настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. "Утечка не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы", — проинформировало МЧС Белоруссии.