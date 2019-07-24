Нож в сердце: убийца экс-спецназовца скрывался в Армении

Армении арестован находившийся в международном розыске фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина . Генпрокуратура республики обратилась к российской стороне с просьбой передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного. Имя его не называют, однако предполагается, что это исчезнувший после происшествия Оганес Айрапетян — по словам адвоката, его клиент обещал сдаться полиции, если остальных арестованных по делу отпустят.

В Армении правоохранители арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики. Арест подозреваемого, который находился в международном розыске, продлится 40 дней.

«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного», — добавили в ведомстве.

Имя фигуранта дела официально не раскрывается, однако предполагается, что это Оганес Айрапетян, которого объявили в розыск в начале июля. Ранее адвокат Айрапетяна сообщал журналистам, что его клиенту заочно предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

По словам юриста, Айрапетян вышел с ним на связь и признался в том, что именно он нанес ставшее смертельным ножевое ранение Никите Белянкину, а также ранил еще одного участника драки.

Отец подозреваемого спустя две недели после убийства заявил, что его сын в той драке получил три огнестрельных ранения и пропал.

«По его (Оганеса Айрапетяна — «Газета.Ru») словам, нож он достал только после того, как Никита начал стрелять. Ранения у него действительно есть. Я видел их своими глазами. Первая пуля попала Оганесу в ногу, вторая в грудь, а третья в шею. За медицинской помощью он обращался, но это было неофициально», — пояснял адвокат сайту kp.ru.

Юрист заявлял, что его клиент готов сдаться полиции и признаться в убийстве, но только при условии, что других арестованных по делу освободят.

«Он не верит в честное расследование, и его можно понять, ведь за решеткой сейчас находятся невиновные люди», — утверждал представитель Айрапетяна.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в массовой драке в Красногорске. Вместе со своей девушкой он проходил по улице, когда увидел, что возле бара группа людей избивает двоих человек. Согласно официальной версии следствия, Белянкин достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это еще больше разозлило мужчин, которые, по предварительным данным, находились в алкогольном опьянении. Толпа налетела на молодого человека, один из нападавших достал нож и ударил Белянкина в область сердца. По словам очевидцев, экс-сотрудник разведки скончался на месте. Ему было 24 года.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны и арестованы девять предполагаемых участников конфликта. Фигурантами дела стали граждане России и Армении. Ни один из подозреваемых не признает вину.

Так, адвокат Айрапетяна заявил, что его подзащитный осознает тот факт, что был убит человек, но у него «есть своя версия произошедшего».

«Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», — пояснил юрист.

Хотя Айрапетян заочно признал свою вину, предполагаемым убийцей сейчас называют и 41-летнего Сергея Ходжояна. 5 июня Красногорский городской суд заключил его под стражу на два месяца. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. По неподтвержденным данным, он неофициально работал барменом в заведении, около которого произошла драка. Однако адвокат Ходжаяна сообщил журналистам, что мужчина трудится продавцом автозапчастей. Юрист считает, что в деле много сомнительных моментов. Ходжоян не признал вину, хотя не стал отрицать, что в тот злополучный вечер был в баре.

«Сергей — добропорядочный гражданин, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Трудится продавцом автозапчастей. Ни разу он не попадал в поле зрения полицейских, на нем нет даже ни одной административки», — утверждает адвокат Олег Жильцов. Расследование уголовного дела продолжается.

Посол России в Ереване Сергей Копыркин, комментируя убийство экс-спецназовца, призвал не политизировать эту трагедию.