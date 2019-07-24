Пермская чиновница из краевого управления Росреестра избила ногами бездомного, обосновавшегося у здания ведомства.
На видео, опубликованном изданием «АиФ Пермь», чиновница прогоняет лежащего на лестнице у входа бездомного, толкая его ногами.
«Собирайся и уходи отсюда! Я не знаю, куда ты пойдешь. Вставай, собирайся и уходи», — говорит чиновница.
Снимавшему видео корреспонденту женщина объяснила, что бездомный «задушил всех девочек, дышать невозможно, а все службы от него отказались».
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что приехали по адресу инцидента, но никого на месте не обнаружили.