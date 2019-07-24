Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вставай, собирайся и уходи»: чиновница избила бездомного ногами 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Пермская чиновница из краевого управления Росреестра избила ногами бездомного, обосновавшегося у здания ведомства.
На видео, опубликованном изданием «АиФ Пермь», чиновница прогоняет лежащего на лестнице у входа бездомного, толкая его ногами.
«Собирайся и уходи отсюда! Я не знаю, куда ты пойдешь. Вставай, собирайся и уходи», — говорит чиновница.
Снимавшему видео корреспонденту женщина объяснила, что бездомный «задушил всех девочек, дышать невозможно, а все службы от него отказались».
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что приехали по адресу инцидента, но никого на месте не обнаружили.
Происшествия , МВД , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО226
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков248
Российские звезды заступились за Шишкана28
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании5
Пока вы не уснули: России угрожает «второй Чернобыль»
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:50
«Почему Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал в ногу?»
Общество
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение