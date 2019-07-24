«Вставай, собирайся и уходи»: чиновница избила бездомного ногами

Пермская чиновница из краевого управления Росреестра избила ногами бездомного, обосновавшегося у здания ведомства.

На видео, опубликованном изданием «АиФ Пермь», чиновница прогоняет лежащего на лестнице у входа бездомного, толкая его ногами.

«Собирайся и уходи отсюда! Я не знаю, куда ты пойдешь. Вставай, собирайся и уходи», — говорит чиновница.

Снимавшему видео корреспонденту женщина объяснила, что бездомный «задушил всех девочек, дышать невозможно, а все службы от него отказались».