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В Перми чиновница избила ногами бездомного 

АиФ Пермь 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами. Журналисту «АиФ-Прикамье» удалось заснять инцидент на видео.
Софья Штин /АиФ
Женщина пояснила, что таким образом она пыталась прогнать его:
«Мы постоянно сталкиваемся с этим, вызывали полицию, но безрезультатно. Понимаете, он задушил всех девочек, невозможно дышать. Здание — памятник истории архитектуры. А все службы от него отказались».
При этом она продолжала толкать бездомного ногой:
«Я не знаю, куда ты пойдёшь, вставай, собирайся и уходи», — высказывалась чиновница в адрес мужчины.
Чтобы разобраться в ситуации, редакция обратилась в ГУ МВД по Пермскому краю.
«По сообщению, поступившему в дежурную часть отдела полиции № 6 (дислокация Ленинский район), на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка никого не обнаружили», — пояснили в полиции.
Остаётся непонятным, куда обращаться с подобной проблемой — если бездомный обосновался на вашем крыльце или подъезде. Ответа нашим журналистам найти пока не удалось.
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Комментарии26
Происшествия , МВД , Росреестр , Аргументы и Факты , Пермь
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