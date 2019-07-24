В Перми чиновница избила ногами бездомного

Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами. Журналисту «АиФ-Прикамье» удалось заснять инцидент на видео.

Софья Штин /АиФ

Женщина пояснила, что таким образом она пыталась прогнать его:

«Мы постоянно сталкиваемся с этим, вызывали полицию, но безрезультатно. Понимаете, он задушил всех девочек, невозможно дышать. Здание — памятник истории архитектуры. А все службы от него отказались».

При этом она продолжала толкать бездомного ногой:

«Я не знаю, куда ты пойдёшь, вставай, собирайся и уходи», — высказывалась чиновница в адрес мужчины.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция обратилась в ГУ МВД по Пермскому краю.

«По сообщению, поступившему в дежурную часть отдела полиции № 6 (дислокация Ленинский район), на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка никого не обнаружили», — пояснили в полиции.

Остаётся непонятным, куда обращаться с подобной проблемой — если бездомный обосновался на вашем крыльце или подъезде. Ответа нашим журналистам найти пока не удалось.