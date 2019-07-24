В Серпухове задержали рабовладельцев

По данным правоохранителей, 29-летний мужчина привёз своих соотечественников в Подмосковье, пообещав им работу. Он поселил приезжих в деревянном бараке в поле, а 51-летняя мать злоумышленника забрала у них паспорта, чтобы якобы сделать регистрацию, и не вернула. Люди без документов вынуждены были работать в поле бесплатно. Полиция задержала подозреваемых, возбуждено уголовное дело.