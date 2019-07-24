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В Серпухове задержали рабовладельцев 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщили «Говорит Москва» в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, речь идёт матери и сыне из Средней Азии.
По данным правоохранителей, 29-летний мужчина привёз своих соотечественников в Подмосковье, пообещав им работу. Он поселил приезжих в деревянном бараке в поле, а 51-летняя мать злоумышленника забрала у них паспорта, чтобы якобы сделать регистрацию, и не вернула. Люди без документов вынуждены были работать в поле бесплатно. Полиция задержала подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Москва , Московская область , Серпухов
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