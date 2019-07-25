Два российских аэропорта закрыли из-за лесных пожаров

Два аэропорта в райцентрах Иркутской области прекратили работу из-за лесных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Иркутска.

Авиагавани перестали принимать и отправлять самолеты из-за сильного задымления. По словам источника, по причине практически нулевой видимости ни один капитан воздушного судна не решится на посадку в таких условиях. В оба аэропорта на Ан-24 из Иркутска выполняет рейсы авиакомпания «Ангара».

По данным на четверг, 25 июля, площадь пожаров в Иркутской области составила 458 тысяч гектаров. Всего на территории региона зафиксированы 112 пожаров в восьми районах области: Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском и Усть-Кутском. Локализовать удалось девять очагов на площади 9,6 гектара.

В мае 2019 года якутский аэропорт Зырянка закрыли из-за частичного подтопления взлетно-посадочной полосы в результате весеннего паводка.