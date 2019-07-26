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Капитан захваченного Украиной российского танкера рассказал о задержании 

Lenta.ru + ещё 274 52 минуты назад
Фото: Андрей Крылов / РИА Новости
Капитан российского танкера NEYMA Илья Дребязка рассказал, что происходило во время задержания судна сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Одессы. Об этом сообщает Sputnik Moldova.
По словам Дребязки, судно зашло в порт на ремонт. Экипаж предоставил все формы, которые танкер обязан подать перед заходом в гавань. Около 8 часов утра прибыли сотрудники прокуратуры, которые провели обыск и изъяли документы. Дребязка добавил, что проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.
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Происшествия , В мире , Безопасность , Генпрокуратура РФ , СБУ , ИА Sputnik
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