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Режим ЧС введён в Приамурье из-за паводков 

RT на русском + ещё 7 38 минут назад
Фото: МЧС России
Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
«В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков», — приводит Интерфакс слова губернатора региона Василия Орлова.
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский заявил, что в Приамурье уже подтоплено 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, в воде 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров.
Ранее сообщалось, что сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Амурской области.
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Происшествия , Василий Орлов , Интерфакс , Амурская Область
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