Режим ЧС введён в Приамурье из-за паводков

Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.

«В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков», — приводит Интерфакс слова губернатора региона Василия Орлова.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский заявил, что в Приамурье уже подтоплено 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, в воде 997 приусадебных участков, повреждены 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров.

Ранее сообщалось, что сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность в связи с паводком в Амурской области.