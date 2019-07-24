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Упрямая женщина проехала на сломанном эскалаторе и лишилась ноги 

Lenta.ru 52 минуты назад
В китайском городе Харбин, провинция Хэйлунцзян, ноги женщины затянуло в эскалатор. Видео, снятое очевидцем, опубликовал информационный портал Miaopai.
Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в местном торговом центре. На кадрах видно, как китаянка держится руками за поручень, а спасатели разбирают эскалатор и пытаются ее высвободить. Вышедшая из строя машина отрезала до колена левую ногу женщины и повредила правую.
Китаянку доставили в больницу и провели экстренную операцию, уточняет AsiaOne. Состояние пациентки стабилизировалось.
Родственники пострадавшей утверждают, что эскалатор работал в обычном режиме, но в какой-то момент механизм дал сбой.
«Ей некуда было деться», — заключил один из членов семьи.
Несколько очевидцев подчеркнули, что эскалатор находился на ремонте, а проход к нему был огорожен.
«Она отодвинула ограждение. При этом эскалатор все еще проверяли, его только недавно починили!» — объяснил владелец одного из магазинов. «Ничто ее не останавливало», — иронично заключил прохожий.
Полиция начала расследование и разбирается в причинах произошедшего.
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Комментарии1
Происшествия , Видео , Харбин
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