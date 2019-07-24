Упрямая женщина проехала на сломанном эскалаторе и лишилась ноги

В китайском городе Харбин , провинция Хэйлунцзян, ноги женщины затянуло в эскалатор. Видео , снятое очевидцем, опубликовал информационный портал Miaopai.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в местном торговом центре. На кадрах видно, как китаянка держится руками за поручень, а спасатели разбирают эскалатор и пытаются ее высвободить. Вышедшая из строя машина отрезала до колена левую ногу женщины и повредила правую.

Китаянку доставили в больницу и провели экстренную операцию, уточняет AsiaOne. Состояние пациентки стабилизировалось.

Родственники пострадавшей утверждают, что эскалатор работал в обычном режиме, но в какой-то момент механизм дал сбой.

«Ей некуда было деться», — заключил один из членов семьи.

Несколько очевидцев подчеркнули, что эскалатор находился на ремонте, а проход к нему был огорожен.

«Она отодвинула ограждение. При этом эскалатор все еще проверяли, его только недавно починили!» — объяснил владелец одного из магазинов. «Ничто ее не останавливало», — иронично заключил прохожий.

Полиция начала расследование и разбирается в причинах произошедшего.