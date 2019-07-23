Названо имя разбившегося на вертолете в Италии россиянина

Вертолетом Robinson R66, который потерпел крушение 22 июля в Италии вблизи острова Горгона, управлял 37-летний россиянин Максим Сычев , он погиб.

Как пишет местное издание Livorno Today, пилот был заядлым любителем экстрима, дайвинга и полетов, на вертолете он летел с женщиной, передает ZNAK.

СМИ сообщают, что воздушное судно, по предварительным данным, рухнуло из-за поломки. Россияне вылетели из итальянского города Масса и должны были прибыть в Ольбии на острове Сардиния. Ранее предполагалось, что вертолетом управляла женщина, однако отмечается, что за штурвалом был Сычев.

Тело женщины было обнаружено ранее, поиски тела погибшего мужчины продолжаются.