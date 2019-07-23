«Ей часто угрожали»: за что в Петербурге зарезали ЛГБТ-активистку

Санкт-Петербурге погибла 41-летняя ЛГБТ-активистка Елена Григорьева — ее тело с множеством ножевых ранений обнаружили прохожие в кустах на улице. По данным СМИ, женщина значилась в списке «гомофобов-карателей», которые желают смерти всем представителям сексуальных меньшинств. Знакомые погибшей рассказали, что при жизни она не раз получала угрозы и обращалась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.

В Санкт-Петербурге следователи расследуют зверское убийство 41-летней Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге — ЛГБТ-активистки, активно занимавшейся правозащитной деятельностью. По сообщению регионального Следственного комитета , о трагедии стало известно 21 июля, когда житель Московского района увидел тело активистки в кустах около своего дома на Пулковской улице. По его словам, у погибшей были полностью изрезаны спина и лицо, а также видны были следы удушения.

Криминалисты констатировали насильственную смерть, наступившую в результате восьми ножевых ранений. Вскоре после обнаружения тела сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу — 41-летнего жителя Башкортостана . Его помогла найти служебная собака по кличке Жасмин, которая напала на след мужчины и привела сыщиков к дому на улице Ленсовета. Однако подозреваемый оказался непричастен к делу — он был дворником, который помогал Григорьевой по дому. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Знакомые погибшей заявили, что причиной расправы могла стать ее правозащитная деятельность: активистка отстаивала права членов ЛГБТ-сообщества, высказывалась в поддержку крымских татар и дальнобойщиков, беспокоилась о судьбе сестер Хачатурян и защищала бездомных животных.

«Ей часто угрожали гомофобы публично и в интернете в связи с ее сексуальной ориентацией и публичной деятельностью», — рассказали в Альянсе гетеросексуалов и ЛГБТ сайту «Gorobzor.ru».

Погибшая неоднократно обращалась в полицию из-за угроз убийством, поступавших ей в соцсетях.

«Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз убийством, но заметной реакции не было. Все в стиле «будут убивать — звоните», позвонить не успела», — написал активист Динар Идрисов на своей странице в фейсбуке.

В 2019 году Григорьева заявила о совершенных в отношении нее действиях сексуального характера, но Следком отказал в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает портал «Фонтанка» со ссылкой на друзей женщины.

«Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством. Она обещала это сделать, чтобы ее успокоить, хотя в реализацию угроз не верила. Просила сделать ей дубликат ключа, но она не успела», — рассказал Идрисов.

В правоохранительных органах не спешат называть нетрадиционную ориентацию или гражданскую позицию погибшей в качестве мотивов для расправы. «Уголовное дело было возбуждено в тот же день. Связано ли убийство с мотивом ненависти и с правозащитной деятельностью Елены, пока под вопросом», — пояснили в силовых структурах агентству «Оперативное прикрытие».

СК рассматривает версию о том, что убийство могли совершить несколько человек. При этом приоритетной версией является бытовой характер преступления. По данным Следкома, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании пяти человек — четырех мужчин и женщины. Они употребляли алкогольные напитки на скамейке. Одну из бутылок позже силовики нашли рядом с трупом активистки, пишет «Фонтанка».

Между тем, в ходе расследования сотрудники полиции обнаружили Григорьеву в июльском списке «гомофобов-карателей» на странице всероссийского движения «Пила против ЛГБТ», пишет «Фонтанка».

«Мы уже заготовили опасные и жестокие подарочки, которые вскоре подарим», — незадолго до трагедии писали участники сообщества.

Среди тех, за кем охотились противники людей гомосексуальной ориентации, значились также директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков и сотрудники ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге, которые 16 июля получили от движения «Пила против ЛГБТ» письмо с угрозами. Неизвестные требовали закрыть организацию до 1 августа и перевести все деньги, принадлежащие сообществу, в благотворительный фонд. В случае, если условия не будут выполнены, злоумышленники пообещали прислать в здание центра взрывное устройство через сервис доставки еды.

18 июля страницу «Пила против ЛГБТ» заблокировали из-за многочисленных жалоб пользователей. Сама погибшая активистка не верила, что участники движения перестанут преследовать гомосексуалов.