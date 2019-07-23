Константин Боровой не взял трубку

Сотрудники издания пытались связаться с экс-депутатом, чтобы получить его комментарий, однако он не взял трубку.

Имя Борового связано с убийством лидера чеченских сепаратистов, президента Ичкерии Джохара Дудаева. По словам вдовы Дудаева Аллы, непосредственно перед своей смертью в апреле 1996 года он вел переговоры по телефону с Боровым. В результате российским спецслужбам, которые, как считает вдова Дудаева, прослушивали все его разговоры, удалось установить местонахождение Дудаева по его мобильному телефону и ликвидировать его в ходе авиаудара.