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Константин Боровой не взял трубку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Facebook Константина Борового
Бывший президент Российской товарно-сырьевой биржи и депутат Госдумы второго созыва Константин Боровой не стал отвечать на телефонные звонки журналистов после того, как стало известно о том, что он попросил политического убежища в США. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Сотрудники издания пытались связаться с экс-депутатом, чтобы получить его комментарий, однако он не взял трубку.
Имя Борового связано с убийством лидера чеченских сепаратистов, президента Ичкерии Джохара Дудаева. По словам вдовы Дудаева Аллы, непосредственно перед своей смертью в апреле 1996 года он вел переговоры по телефону с Боровым. В результате российским спецслужбам, которые, как считает вдова Дудаева, прослушивали все его разговоры, удалось установить местонахождение Дудаева по его мобильному телефону и ликвидировать его в ходе авиаудара.
Константин Боровой является основателем Партии экономической свободы, был членом Совета по предпринимательству при президенте России. В 1994 году политик пережил покушение: его автомобиль обстреляли на 31-м километре шоссе Ярославль — Кострома. Спустя год Боровой избран депутатом Госдумы по Тушинскому одномандатному избирательному округу Москвы. После избрания Владимира Путина на пост президента России в 2000 году ушел в оппозицию.
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Комментарии
Происшествия , Григорий Березкин , Константин Боровой , Владимир Путин , Госдума , США
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