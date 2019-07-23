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Россиянка раскрыла подробности вербовки украинским подрывником 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Фото: страница Игоря Гриба в Facebook
Россиянка Татьяна Ершова рассказала НТВ, как ее вербовал украинский подрывник Павел Гриб, задержанный в 2017 году по подозрению в подготовке теракта.
ФСБ раскрыла планы украинского националиста взорвать школу в Сочи
По словам Ершовой, они с Грибом познакомились в соцсети, после чего он начал готовить ее к совершению теракта в Сочи.
«Взрывчатое вещество — нитроглицерин, я его, по идее, должна была сама сделать. Оболочка из огнетушителя и какие-нибудь поражающие элементы», — приводит слова девушки «Взгляд».
На момент знакомства с украинским подрывником Татьяна Ершова была еще школьницей. Незадолго до предполагаемой даты взрыва Ершова и Гриб решили встретиться в Смоленске, где и были задержаны сотрудниками ФСБ.
23 июля Верховный суд РФ признал законным приговор Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму.
Происшествия
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