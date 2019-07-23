Россиянка раскрыла подробности вербовки украинским подрывником

Россиянка Татьяна Ершова рассказала НТВ, как ее вербовал украинский подрывник Павел Гриб, задержанный в 2017 году по подозрению в подготовке теракта.

По словам Ершовой, они с Грибом познакомились в соцсети, после чего он начал готовить ее к совершению теракта в Сочи.

«Взрывчатое вещество — нитроглицерин, я его, по идее, должна была сама сделать. Оболочка из огнетушителя и какие-нибудь поражающие элементы», — приводит слова девушки «Взгляд».

На момент знакомства с украинским подрывником Татьяна Ершова была еще школьницей. Незадолго до предполагаемой даты взрыва Ершова и Гриб решили встретиться в Смоленске, где и были задержаны сотрудниками ФСБ.

23 июля Верховный суд РФ признал законным приговор Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии за призывы к терроризму.