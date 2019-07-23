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Российского чиновника осудили за взятки медом и яйцами 

Lenta.ru + ещё 5 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге осудили чиновника, бравшего с уличных торговцев взятки медом и яйцами. Об этом во вторник, 23 июля, сообщается в telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.
Осужденный Сергей Бутин с 2015 года работал инспектором комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. На протяжении этого времени чиновник регулярно проверял незаконные торговые точки и получал от продавцов взятки за непривлечение их к ответственности.
Одна из продавщиц ежемесячно передавала ему две тысячи рублей и всего отдала 32 тысячи, другие «платили» медом, маслом и яйцами. У одной женщины забрал сразу шесть десятков — на сумму 600 рублей.
Суд признал чиновника виновным в мелком взяточничестве и получении взятки и оштрафовал на 640 тысяч рублей. Кроме того, инспектора лишили права два года занимать должности на госслужбе, а также в правоохранительных органах и органах местного самоуправления.
В мае суд арестовал первого заместителя главы администрации подмосковной Балашихи. Он обвиняется в получении взяток в четыре миллиона рублей.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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