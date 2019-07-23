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Чиновник брал взятки медом и яйцами 

Рамблер + ещё 6 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Суд в Петербурге признал бывшего чиновника Сергея Бутина виновным в получении взяток медом и яйцами, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Обвиняемый занимал должность старшего инспектора Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.
Исполняя рабочие обязанности, он проводил проверки торговых точек города и предлагал частным предпринимателям закрыть глаза на нарушения в обмен на вознаграждение.
Сообщается, что от одного продавца он получал по две тысячи рублей ежемесячно, в общей сложности получив от него 32 тысячи рублей.
Другой торговец передал ему шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда.
Дело было заведено по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Мелкое взяточничество». Бутин частично признал вину, пояснив, что "мед не брал".
Суд признал бывшего инспектора виновным и назначил ему штраф в размере 650 тысяч рублей. Также его на два года лишили права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления.
Комментарии2
Происшествия , Правительство Санкт-Петербурга , МВД , РИА Новости , Санкт-Петербург
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