Чиновник брал взятки медом и яйцами

Суд в Петербурге признал бывшего чиновника Сергея Бутина виновным в получении взяток медом и яйцами, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Обвиняемый занимал должность старшего инспектора Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга

Исполняя рабочие обязанности, он проводил проверки торговых точек города и предлагал частным предпринимателям закрыть глаза на нарушения в обмен на вознаграждение.

Сообщается, что от одного продавца он получал по две тысячи рублей ежемесячно, в общей сложности получив от него 32 тысячи рублей.

Другой торговец передал ему шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда.

Дело было заведено по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Мелкое взяточничество». Бутин частично признал вину, пояснив, что "мед не брал".