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Эксперт: Экипаж «Лошарика» не мог бросить подлодку 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Вся работа экипажа подводной лодки в нештатной ситуации направлена только на то, чтобы сохранить судно, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов.
В начале июля в ходе учений на глубоководном аппарате АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море погибли 14 подводников. Позже выяснилось, что большинство моряков могли спастись, но решили следовать «Руководству по борьбе за живучесть» подлодки, нарушение которого грозит уголовным наказанием.
«В случае возникновения нештатной ситуации, в том числе пожара, отсек задраивают, и та часть экипажа, которая там находится, продолжает борьбу за живучесть ценой своей собственной жизни», — говорит Викторов.
Подводник подчеркнул, что в «Руководстве» по пунктам прописано, что должен делать каждый из членов экипажа:
«Понятно, что что-то может пойти не так, все не пропишешь, но руководство — это четкие инструкции, а не фантазия командира или старпома».
Викторов особо отметил, что схема по спасению подлодки многократно отрабатывается во время учений.
«Возгорание, задымление, поступление воды, подключение к средствам индивидуальной защиты — все отрабатывается на учениях, в том числе имитируется реальное задымление всех отсеков», — заявил эксперт.
Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.
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Комментарии2
Происшествия , Александр Викторов , Деловая газета "Взгляд"
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