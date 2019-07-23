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Работники сгоревшего лагеря рассказали о заходящих в пылающие палатки вожатых 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вожатые пытались спасти детей во время пожара в хабаровском лагере в «Холдоми». Об этом Telegram-каналу Mash рассказала воспитательница Маргарита Харина.
По ее словам, часть вожатых побежала в палатки спасать детей, другие начали будить коллег, врачей и руководство. Она отметила, что некоторые вожатые заходили прямо в пылающие палатки.
«Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнаженные, босиком, с огромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что им будет еще больнее», — сказала женщина.
Ирина В., которая отдыхала в лагере в предыдущие две смены, со слов других отдыхающих рассказала «Комсомольской правде», что вожатые и руководители до последнего пытались потушить огонь сами.
«Может, чтобы не выплыло это все, без чьей-либо помощи. Но ничего не вышло, и пришлось вызвать МЧС и пожарных», — сказала девочка.
Как отметила Ирина, палатки стоят очень плотно, на расстоянии примерно в 40 сантиметров, поэтому огонь «моментально перекидывался».
Ранее дети, отдыхавшие в хабаровском лагере «Холдоми», рассказали о начале пожара. По словам матери одного из пострадавших, в палатке ее сына стояли батарея и неисправная тепловая пушка. Ребенок рассказал родителям, что тепловое устройство включили ночью из-за холодной погоды, оно заискрило и его выключили. В ночь пожара мальчик проснулся от запаха гари. 12-летняя девочка, отдыхавшая в «Холдоми», рассказала, что вожатые выводили детей из палаток около 2:30 по местному времени. Всех повели на стадион, накормили, принесли подушки и одеяла. Тех, кого не могли забрать родители, отвезли домой на автобусе.
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля, там находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток, четыре ребенка погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.
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Происшествия , МЧС , СКР , Комсомольская правда
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