Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная Корея захватила российское судно 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Reuters
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом «Коммерсанту» сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер.
Инцидент произошел в ночь на 17 июля. По его словам, на судне «Сянхайлинь-8» находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.
«В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили», — объяснил Седлер.
Он добавил, что причиной ареста стало незаконное пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.
Моряки были конвоированы в северокорейский порт Вонсан, российский консул посетил их только во вторник, 23 июля. Он рассказал, что россияне содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. В Северной Корее не объяснили, когда начнется судебное разбирательство по их вопросу.
Последние новости
Раскрыт способ массовой казни в Чечне Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Комментарии
Происшествия , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС138
Украинский агент в МВФ: Зеленский подобрал премьера21
РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе28
Пока вы не уснули: Запад испугался новой Украины19
Украина потребовала от России миллиард долларов361
Видео
02:00
«Это что значит?»: Медведев раскритиковал губернатора
Политика
03:26
В Грузии предложили россиянам советский отдых
Кавказ В мире
00:54
РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Политика Другое
07:52
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС
Политика
01:55
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Шоу-бизнес
00:50
Главой Пентагона стал «кричащий орел»
Армия США
06:21
Украина потребовала от России миллиард долларов
В мире
01:51
РФ вручила Южной Корее ноту
Политика
02:01
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе
В мире Украина
01:16
В ВКС отреагировали на действия Сеула
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение