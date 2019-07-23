Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: страница Joe Watts в Facebook
Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма «Форсаж 9». Об этом пишет The Sun.
Он исполнял прыжок с балкона, когда неожиданно порвался страховочный трос. Уоттс упал на землю с 30-метровой высоты и получил серьезные травмы головы. Его сразу доставили самолетом в Королевскую лондонскую больницу.
Сейчас мужчина жив и находится в искусственной коме. Врачи оценивают состояние каскадера как стабильное. Пациент находится под постоянным медицинским наблюдением.
Как пишет The Sun, девушка Уоттса Тилли Пауэлл поделилась своими эмоциями в социальных сетях. Она написала, что ее сердце разбито и что у мужчины есть серьезная поддержка в виде семьи и друзей.
Вин Дизель стал свидетелем произошедшего. По словам очевидцев, он был в полном шоке и едва сдерживал слезы.
Съемки «Форсажа 9» временно приостановлены.
Последние новости
Раскрыт способ массовой казни в Чечне Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Запад испугался новой Украины
Украина потребовала от России миллиард долларов183
Путь кортежа Путина попытались «заминировать»29
В ВКС отреагировали на действия Сеула113
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе93
Видео
02:00
«Это что значит?»: Медведев раскритиковал губернатора
Политика
03:26
В Грузии предложили россиянам советский отдых
Кавказ В мире
06:21
Украина потребовала от России миллиард долларов
В мире
01:51
РФ вручила Южной Корее ноту
Политика
02:01
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе
В мире Украина
01:16
В ВКС отреагировали на действия Сеула
Политика Армия
10:00
«Ультраполярное вторжение» прогнозируют в Москве
Погода Новости Москвы
02:42
Общежитие Росгвардии загорелось в Москве
Происшествия Пожары
01:16
Сеул пригрозил России жесткими мерами
Политика Армия
01:28
Вертолет с россиянами упал в Италии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение