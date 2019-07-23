В Крыму туриста избили из-за фото с животными 

Группа мужчин избила туриста в Судаке из-за отказа платить за фото с животными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт города.
На видео, опубликованном «Крымской газетой», видно, как неизвестные избивают мужчину под стенами Судакской крепости.
По информации администрации города, нападавшие являются так называемыми «фотоживодерами», оказывающими незаконные услуги по фотографированию с животными в местах массового скопления туристов. Причиной избиения стал отказ мужчины платить за сделанное фото.
Глава администрации Судака Андрей Некрасов назвал случившееся «вопиющим случаем и проявлением бандитизма» и констатировал, что административные протоколы не пугают «фотоживодеров».
Местный блогер Александр Кирьяков рассказал телеканалу "Крым 24", что «фотоживодеры» действуют нагло и буквально вымогают деньги у туристов после того, как с помощью ухищрений делают снимки.