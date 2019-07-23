В Крыму туриста избили из-за фото с животными

Группа мужчин избила туриста в Судаке из-за отказа платить за фото с животными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт города.

По информации администрации города, нападавшие являются так называемыми «фотоживодерами», оказывающими незаконные услуги по фотографированию с животными в местах массового скопления туристов. Причиной избиения стал отказ мужчины платить за сделанное фото.

Глава администрации Судака Андрей Некрасов назвал случившееся «вопиющим случаем и проявлением бандитизма» и констатировал, что административные протоколы не пугают «фотоживодеров».